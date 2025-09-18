Sampdoria, la nuova terza maglia è un omaggio al “Blu di Genova” e alla tradizione marinara

Alla vigilia della quarta giornata di Serie B, che vedrà la Sampdoria impegnata in trasferta contro il Monza, il club blucerchiato ha presentato ufficialmente la terza maglia per la stagione 2025/2026. La nuova divisa, realizzata dallo sponsor tecnico Macron, rappresenta un tributo alla storia del porto di Genova (video gentilmente concesso da UC Sampdoria) e alle radici del celebre tessuto denim, noto in tutto il mondo come “blue jeans”.

Il terzo kit unisce innovazione e tradizione, coniugando caratteristiche tecniche pensate per le prestazioni sportive con un design curato nei minimi dettagli, adatto anche alla vita quotidiana. Si tratta di una maglia completamente blu denim, con colletto stile polo e chiusura a tre bottoni. Le cuciture dorate richiamano l’artigianalità tipica dei vecchi pantaloni da lavoro dei marinai genovesi. Ed è proprio da quel tessuto, utilizzato in origine per le vele e poi per i calzoni da lavoro, che prende il nome il celebre "blu di Genova", da cui deriva il termine francese bleu de Gênes, trasformato in inglese in "blue jeans".

Immancabile il tocco blucerchiato, presente su bordi delle maniche, orlo della maglia, inserti dei pantaloncini e sui calzettoni. Sul petto, a destra, il logo Macron in stampa siliconata bianca; a sinistra lo stemma storico della Sampdoria, mentre al centro campeggia lo scudo di San Giorgio, simbolo della città. Sul retro del colletto esterno, le parole “Blu di Genova” sono stampate in bianco, a sottolineare il legame con le origini del denim.

Anche l’etichetta interna è personalizzata: sfondo diviso tra blucerchiato e grafica della maglia da trasferta, con i loghi di Sampdoria e Macron e la scritta “Designed in Bologna”, a certificare l’intero processo creativo avvenuto nel quartier generale dell’azienda.

Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni coordinati, anch’essi in blu denim, con fascia blucerchiata centrale. La maglia è realizzata con una vestibilità aderente (slim fit) ed è prodotta in tessuto ecologico: si tratta di Eco Softlock, un materiale leggero, resistente e derivato al 100% da plastica riciclata. Il pannello posteriore in Eco Micromesh garantisce traspirabilità ottimale durante l’attività fisica.

Il nuovo completo, insieme alla linea ufficiale di abbigliamento e accessori della Sampdoria firmati Macron, è disponibile presso SampCity, nello store online ufficiale, al Macron Sports Hub di Genova e sul sito macron.com, nell’area dedicata ai tifosi blucerchiati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.