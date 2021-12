Sampdoria, la Federclubs: "La tempesta perfetta di Ferrero e Garrone non può scalfire il nostro amore"

"Apprendiamo con soddisfazione dell'iniziativa dell’UC Sampdoria circa il mini abbonamento per i prossimi 4 incontri casalinghi, in linea con le richieste espresse dalla Federclubs a nome di tutti i club in merito al caro-biglietti." Così la Federclubs plaude all'iniziativa della società di introdurre i miniabbonamenti per le prossime quattro sfide al Ferraris. Un modo per avvicinare nuovamente i tifosi allo stadio, in un momento in cui i numeri sono ai minimi storici.