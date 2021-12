Sampdoria, mini abbonamenti a prezzi popolari per le prossime 4 sfide al Ferraris

di Alessandro Bacci

"Con lei oggi più che mai", la società chiama i tifosi. Verona, Lazio, Venezia più la partita di coppa Italia con il Torino nel prossime mese

Si avvicina un mese di fuoco per la Sampdoria, decisivo per fare punti in classifica e per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per questo la scoeità blucerchiata ha lanciato una nuova iniziativa per riportare i tifosi allo stadio: miniabbonamenti per le sfide con Verona, Lazio, Venezia più la partita di coppa Italia con il Torino. La Samp ha ascoltato i tifosi e ha proposto prezzi estremamente popolari. Un miniabbonamento per i vecchi abonati della stagione 2019/20 ha un prezzo di 40 euro, praticamente 10 euro a partita. Un modo per riportare la gente allo stadio nel momento più complicato della stagione.

Gli abbonamenti sono già acquistabili online e nelle rivendite autorizzate. Tutti i dettagli indicati sul sito della Sampdoria. Ovviamente per accedere allo stadio sarà sempre necessario il green pass.