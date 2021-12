Sampdoria, Thorsby in testa alla classifica dei cattivi: vuole parlarne con Rocchi

di Maria Grazia Barile

Cinque ammonizioni in undici presenze, non gli va giù il primato condiviso con il granata Pobega e vorrebbe incontrare il designatore arbitrale

Morten Throsby avrebbe chiesto di incontrare il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Non gli va giù il primato nella classifica dei cattivi condiviso con il granata Pobega: 5 ammonizioni in undici presenze in campionato. È stato ammonito nelle partite contro Juventus, Udinese, Cagliari, Atalanta e Bologna. Dopo il giallo con il Cagliari era stato squalificato perchè in diffida e aveva saltato la partita con lo Spezia.

Il centrocampista blucerchiato si sente preso di mira dagli arbitri e nell'ultima gara casalinga col Bologna ha esternato la sua frustrazione dopo gli interventi su Hickey e Svanberg.