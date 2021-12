Sampdoria, caso Ihattaren: l'agente Raiola vedrà la Juve per risolvere la situazione

di Maria Grazia Barile

Il giocatore vuole concludere la stagione in patria. Ai tempi del PSV si era infortunato giocando a futsal, nel tempo libero, senza permesso

Sta per sciogliersi il nodo Ihattaren. Il giocatore, tornato in Olanda da qualche settimana adducendo motivi familiari, ha comunicato al suo agente Mino Raiola di non voler concludere la stagione alla Sampdoria ma in patria. La situazione potrebbe risolversi nelle prossime settimane, quando Raiola incontrerà la Juventus per cercare una soluzione e poter cedere in prestito il trequartista in Olanda. Una volta trovata l’intesa con l’agente, la Juventus dovrà ragionare con il club blucerchiato per decidere quale soluzione adottare. Ihattaren era arrivato in prestito dalla Juve in condizioni di forma precarie e non era mai stato utilizzato da D'Aversa.

Il giocatore si era reso protagonista di intemperanze anche al PSV. Lo ha raccontato il giornalista Marco Tammer al portale della famosa rivista olandese 'Voetbal International': "La società aveva scoperto che, nel tempo libero, era andato a giocare a futsal senza permesso, subendo un infortunio. Ma aveva detto che era successo con un personal trainer".