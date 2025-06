Sampdoria, l'avvocato Grassani: "Ricorsi senza fondamento, il play out con la Salernitana si farà"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"I ricorsi della Salernitana appaiono senza sostanziale fondamento giuridico e a mio parere, anche se eventualmente presentati all'ultimo in via cautelare come ho letto, saranno respinti dal Tfn, di conseguenza il play out con la Sampdoria si giocherà. Così come non esistono i presupposti giuridici perché vengano tolti i punti al Brescia in questo campionato e ridisegnata una classifica che, in base alle Noif attuali, porti il Mantova allo spareggio e la Sampdoria alla salvezza diretta per effetto della classifica avulsa. Questa appendice al campionato di serie B è sicuramente infinita e drammatica sul piano sportivo, non la ricordo come giurista, giornalista e tifoso di calcio. Ma in serie C sussistono addirittura fragilità e incertezze di tipo finanziario ed economico come testimoniano le crisi di club prestigiosi come Spal, Triestina, Lucchese ed altri".

Lo ha detto a Telenord l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo. Vi proponiamo uno stralcio del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata a Forever Samp.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.