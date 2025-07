Sampdoria, l'avvocato Grassani: "Mai retrocessa in C, tempi rispettati dalla Figc"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"La Sampdoria, è un dato di fatto e non un'opinione, non è mai retrocessa in serie C perché la classifica non era stata ancora omologata dagli organi preposti e questo è avvenuto solo dopo il cosiddetto caso Brescia che ha sancito il 17° posto per i blucerchiati e il diritto al play out, poi vinto. La polemica sui tempi? Nessun ritardo, anzi, la Figc è stata addirittura bruciante, se qualche ritardo c'è stato è semmai riconducibile all'Agenzia delle Entrate ma non è materia che compete il diritto sportivo. Per quanto riguarda i ricorsi della Salernitana alla giustizia ordinaria, Tar e Consiglio di Stato, penso abbia poche chances di vederli accolti".

Questo e altro ha detto a Forever Samp l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo. Vi proponiamo l'intervento integrale.

