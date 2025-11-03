Sampdoria, autocommissariamento proprietà unica via per sperare di evitare la C

"L'autocommissariamento della società da parte della proprietà della Sampdoria è l'unica via esistente per sperare - e non è detto che basti - di evitare (di nuovo) la retrocessione in serie C. E' evidente che se allenatori e calciatori qui non riescono a rendere, al netto delle loro responsabilità, vuole dire che i problemi stanno sopra, in chi li gestisce. Si affidi il club a Roberto Mancini, faccio per dire il primo nome che mi viene automaticamente in mente, gli si diano in mano le risorse per garantire la continuità aziendale sino a giugno più i soldi per il mercato di gennaio. E nel frattempo si dica apertamente che si è disposti a regalare - a regalare - la Sampdoria, che poi un regalo non è, visto che chi arrivasse deve accollarsi un bel fardello finanziario. Eventualmente si faccia con un potenziale nuovo proprietario un "patto" per recuperare qualcosa dell'investimento effettuato nei prossimi cinque anni. Altro che Nathan Walker, altro che sventolare Lombardo come una foglia di fico per coprire le magagne, altro che mettere quattro allenatori. Devono andare via e far entrare subito aria fresca e pulita. Se lo faranno? Ne dubito? Ma se non lo fanno, sarà il disastro per la Sampdoria e anche per loro".

Lo ha detto Maurizio Michieli, direttore di Telenord, a Stadio Goal al termine di Sampdoria-Mantova 0-1.

Ecco il suo video intervento.

