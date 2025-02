Sampdoria: Kasami rescinde e saluta, Borini chiede reintegro in rosa

Il mercato della Sampdoria si è chiuso con una risoluzione consensuale e una richiesta di reintegro. Pajtim Kasami, centrocampista svizzero di buon rendimento, sveste la maglia blucerchiata. "L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pajtim Kasami" è la nota del club, cui fanno eco le parole del calciatore sui social: "In questo momento vorrei solo dire grazie. In primis grazie ai tifosi, indossare questa maglia davanti a voi è stata un’emozione che non mi dimenticherò mai. Abbiamo gioito e pianto, ma lo abbiamo sempre fatto insieme. Mi sono goduto ogni minuto di questa esperienza e vi poterò sempre con nel mio cuore: sarò sempre uno di voi. Ho sofferto tanto in questi mesi in silenzio e ieri sera è arrivata la decisone. Vorrei inoltre ringraziare Andrea Radrizzani, Presidente Manfredi , Mister Pirlo, Mancini e Legrottaglie per aver creduto in me. Grazie a tutto lo staff: dai fisioterapisti ai dottori, e infine ai miei compagni. Vi auguro il meglio per il resto della stagione. Andate a riportare questi colori dove meritano di essere ! È stato un piacere, un onore, un’emozione forte. Grazie. Sempre e comunque forza Sampdoria". Dall'elenco manca eloquentemente il ds Pietro Accardi.

La richiesta di reintegro in rosa è stata invece presentata alla società da Fabio Borini e la dirigenza blucerchiata sta valutando seriamente questa possibilità. Un eventuale ritorno in campo di Borini rappresenterebbe una risorsa importante per la Sampdoria in vista del finale di stagione. La società sta cercando una soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte.

