Sampdoria-Juve Stabia, le formazioni. I tifosi rinunciano per protesta a striscioni e bandiere
di m. mich.
Sampdoria-Juve Stabia è il posticipo che conclude al "Ferraris" la 13a giornata del campionato di serie B. I tifosi blucerchiati rinunciano, per protesta contro la società e la squadra, a esporre bandiere e striscioni.
Ecco le probabili formazioni:
SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Hadzukadunic, Giordano; Depaoli, Bellemo, Benedetti, Ioannou; Cherubini, Pafundi; Coda. A disp. Coucke, Ravaglia, Krastev, Coubis, Vulikic, Barak, Casalino, Ferri, Conti, Narro, Pedrola. All. Foti-Gregucci.
JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia; Cacciamani, Candellone; Gabrielloni. A disp Boer, Signorini, Vetrò, Stabile, Reale, Baldi, Pierobon, Mannini, Piscopo, Maistro, De Pieri. All. Abate.
ARBITRI: Zufferli di Udine. Assistenti Ricci-Ceolin. IV Uomo Zoppi. Var Baroni. Avar Pezzuto.
