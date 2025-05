Sampdoria in C, Rapallo: 11 tifosi genoani denunciati per schiamazzi e uso di fumogeni

La retrocessione della Sampdoria in Serie C ha scatenato a Rapallo la reazione euforica di un gruppo di tifosi genoani, ma la loro "festa" si è conclusa con una denuncia in caserma. È accaduto nella tarda serata di martedì: undici giovani, di età compresa tra i 19 e i 27 anni, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri.

Appena appresa la notizia della discesa della squadra blucerchiata in C, il gruppo ha invaso le vie del centro storico rapallese, dando sfogo alla propria esultanza con cori, esplosioni di petardi e l’accensione di numerosi fumogeni da stadio, come avvenuto a Genova in piazza Alimonda (foto). Il frastuono e il fumo hanno allarmato molti residenti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno provveduto a disperdere il gruppo e a identificare gli elementi più facinorosi. Per tutti e undici è scattata la denuncia per schiamazzi notturni e accensione di fumogeni in luogo pubblico, reati che li porteranno a dover rispondere davanti al giudice.

