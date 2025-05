Sampdoria in attesa: playout a rischio rinvio per il caos Brescia

La situazione in Serie B si complica ulteriormente e la Sampdoria si ritrova in un limbo organizzativo in vista dei playout salvezza. Dopo la penalizzazione ufficiale inflitta al Brescia, che ha perso quattro punti in classifica, i lombardi sono scivolati al terzultimo posto, retrocedendo così in Serie C. Questo cambiamento ha rimescolato le carte in fondo alla classifica, coinvolgendo la Sampdoria e la Salernitana nella lotta per non retrocedere tramite gli spareggi.

Le date previste per il doppio confronto playout, fissate indicativamente al 15 e 20 giugno, sono ora oggetto di discussione. Il motivo? Il Brescia ha annunciato che farà ricorso contro la decisione, e la tempistica rischia di far slittare tutto.

Il 30 maggio il Brescia riceverà le motivazioni ufficiali della penalizzazione e avrà sette giorni per presentare appello: il ricorso sarà quindi depositato probabilmente il 6 giugno. A quel punto, servirà fissare una nuova udienza, che in situazioni normali richiederebbe 10-15 giorni ma che, in questo caso, sarà gestita in tempi più stretti: si parla del 12 o 13 giugno come possibili date per la discussione del ricorso.

In caso di un secondo esito sfavorevole, le motivazioni verrebbero rese note il giorno seguente, ovvero il 14 giugno — appena 24 ore prima dell’andata del playout. Troppo tardi per organizzare in modo efficiente la logistica delle partite, dalla vendita dei biglietti all’eventuale trasferta che la Sampdoria dovrebbe affrontare.

La situazione rischia di diventare ancora più intricata: il Brescia ha già fatto sapere che, se il ricorso venisse respinto, è pronto a rivolgersi immediatamente al TAR per ottenere la sospensione degli spareggi, ritenendo ingiusta la propria esclusione. Non solo: il club lombardo minaccia di attendere i verdetti anche del Collegio di Garanzia del CONI, del TAR e, se necessario, del Consiglio di Stato.

Nel frattempo, la Sampdoria resta in attesa, in una fase delicata in cui l’unica certezza è l'incertezza. Il rischio concreto è che i playout vengano rinviati, o peggio ancora, congelati a tempo indeterminato, lasciando la società blucerchiata senza certezze sul proprio futuro sportivo.

