Sampdoria: in arrivo Barak dalla Fiorentina

La Sampdoria punta a rafforzare il centrocampo con Antonin Barak, in arrivo dalla Fiorentina. Lo scrive su X Gianluca Di Marzio.

Un rinforzo di livello per la Serie B - Classe 1994, Barak è un centrocampista ceco di grande esperienza, con un passato solido in Serie A e presenze anche a livello internazionale. Il suo possibile arrivo a Genova rappresenterebbe un salto di qualità per la rosa di Massimo Donati, sia sotto il profilo tecnico che tattico. Con le sue caratteristiche – capacità di inserimento, intelligenza negli spazi e abilità nel gioco senza palla – Barak può rivelarsi un punto di riferimento nel cuore del campo e un’arma in più in zona gol.



Prestito secco - L’intesa tra Sampdoria e Fiorentina è stata raggiunta sulla base di un prestito secco, con i dettagli dell’operazione ormai definiti. Si attende solo l’annuncio ufficiale.

