Sampdoria: in arrivo Barak dalla Fiorentina
di red. sport
La Sampdoria punta a rafforzare il centrocampo con Antonin Barak, in arrivo dalla Fiorentina. Lo scrive su X Gianluca Di Marzio.
Un rinforzo di livello per la Serie B - Classe 1994, Barak è un centrocampista ceco di grande esperienza, con un passato solido in Serie A e presenze anche a livello internazionale. Il suo possibile arrivo a Genova rappresenterebbe un salto di qualità per la rosa di Massimo Donati, sia sotto il profilo tecnico che tattico. Con le sue caratteristiche – capacità di inserimento, intelligenza negli spazi e abilità nel gioco senza palla – Barak può rivelarsi un punto di riferimento nel cuore del campo e un’arma in più in zona gol.
Prestito secco - L’intesa tra Sampdoria e Fiorentina è stata raggiunta sulla base di un prestito secco, con i dettagli dell’operazione ormai definiti. Si attende solo l’annuncio ufficiale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Tennis, al via l'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina: Darderi è la star
01/09/2025
di Redazione
Spezia: arriva Fellipe Jack dal Como, Giorgeschi in prestito all'Alcione Milano
01/09/2025
di Francesca Balestri
Spezia, D’Angelo vede positivo: “Squadra in crescita, soddisfatto della fase difensiva”
31/08/2025
di Francesca Balestri