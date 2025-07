Sampdoria, il sindaco di Bogliasco: "Il campo "Garrone" sarà rifatto. I canoni di pagamento? Li gestiamo..."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ho iniziato a fare il sindaco di Bogliasco quando alla Sampdoria c'era Beppe Marotta, prima di me per un certo periodo i rapporti erano stati un po' inspiegabilmente trascurati visto che, al di là di questioni legate al tifo, quella blucerchiata è la prima azienda di un piccolo territorio come il nostro e può e deve rappresentare una risorsa. Per questo mi ero adoperato per allungare la concessione al 2072 e riallacciare un legame che produca beneficio a entrambi, al club che possa avere un centro sportivo all'altezza e al Comune che abbia le strutture per far praticare attività ai suoi giovani. Negli ultimi tempi, lo sappiamo, ci sono state difficoltà che arrivano da lontano, si è giunti al concordato e i canoni di pagamento ora li stiamo gestendo come abbiamo sempre fatto. Ma finalmente, dopo tanto silenzio e un periodo in cui non si sentiva parlare nessuno, c'è anche una buona notizia: l'amministratore delegato della Samp, Raffaele Fiorella, mi ha detto che è stato firmato il contratto per il rifacimento del campo "Garrone", ormai in disuso. Non potevano utilizzarlo né la Sampdoria né i ragazzi del Bogliasco. I lavori, per un importo tra i 200 e i 300 mila euro, partiranno la prossima settimana. La prendo come una buona notizia, ripeto, dopo un periodo, l'ultimo, di grandi difficoltà, silenzi, contestazioni. Abbiamo tutti l'interesse a portare avanti il rapporto e mi auguro che si possa continuare a farlo con reciproco interesse e reciproca soddisfazione".

Lo ha detto Luca Pastorino, deputato del Partito Democratico e "storico" sindaco di Bogliasco, in studio al Derby del Lunedì, ripercorrendo l'iter dei rapporti con la Sampdoria dalle gestioni Garrone passando per Ferrero e arrivando a Manfredi.

Vi proponiamo uno stralcio del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby del Lunedì.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.