Sampdoria, il patron Tey fa visita alla squadra in ritiro: le immagini di Telenord

Dopo la nomina del consiglio d'amministrazione allargato, in casa Sampdoria i vertici societari "scendono in campo" in Val Camonica.

Il patron blucerchiato Joseph Tey ha raggiunto la squadra doriana in ritiro a Ponte di Legno, nella serata di martedì 30 luglio. Dopo una cena in baita con il presidente Matteo Manfredi, cui hanno partecipato anche il braccio destro Nathan Walker, il direttore tecnico Jesper Fredberg, il direttore sportivo Andrea Mancini e l'allenatore Massimo Donati, il businessman singaporiano si è recato di prima mattina al centro sportivo di Temù, per saggiare il campo e salutare squadra e staff tecnico. Molte strette di mano, molti sorrisi e qualche foto ricordo per il proprietario della Sampdoria, vestito in maniera sportiva con sneakers e cappellino da baseball. Per lui tanta curiosità nel seguire l'allenamento mattutino, corredato dall'immancabile sottofondo della voce potente di Donati a spronare i giocatori.

