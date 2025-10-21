Sampdoria: il giornalista di 'Milano Finanza' domanda, Manfredi non risponde (VIDEO)
di R.S.
Garbatamente incalzato, il presidente ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, mantenendo il silenzio e proseguendo il cammino senza parlare
Il giornalista Andrea Boeris, genovese in forza a Milano Finanza, ha atteso il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi all'ingresso della sede della Lega Calcio a Milano, in via Rosellini non lontano dalla Stazione Centrale e all'ombra del Pirellone.
Al suo arrivo, Manfredi è stato avvicinato con garbo e professionalità: Boeris gli ha rivolto alcune domande relative alla situazione societaria del club blucerchiato.
Tuttavia, il presidente ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, mantenendo il silenzio e proseguendo il cammino senza rispondere
