Sampdoria: il giornalista di 'Milano Finanza' domanda, Manfredi non risponde (VIDEO)

Il giornalista Andrea Boeris, genovese in forza a Milano Finanza, ha atteso il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi all'ingresso della sede della Lega Calcio a Milano, in via Rosellini non lontano dalla Stazione Centrale e all'ombra del Pirellone.

Al suo arrivo, Manfredi è stato avvicinato con garbo e professionalità: Boeris gli ha rivolto alcune domande relative alla situazione societaria del club blucerchiato.

Tuttavia, il presidente ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, mantenendo il silenzio e proseguendo il cammino senza rispondere

