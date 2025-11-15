Sampdoria, il ds Mancini promette: "Rinforzi già disponibili per la prima partita di gennaio"

BOGLIASCO (Genova) - Con Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria, per parlare del momento della squadra e della società.

"Stiamo lavorando, perché conosco solo la medicina per uscire da una situazione del genere che è il lavoro. Insieme allo staff, insieme ai ragazzi, c'è spesso un confronto, parliamo e dipende solo da noi uscire da questa situazione. Abbiamo le capacità per farlo ma adesso dobbiamo dimostrarlo in campo, perché le parole sono finite quindi adesso ci vanno i fatti, ci vanno quindi lavorare, lavorare, lavorare, lavorare senza alibi, senza niente e prenderci le nostre responsabilità, guardarci allo specchio, farci un esempio di coscienza a tutti e uscire al più presto da questa situazione, perché il tempo c'è a disposizione e le capacità anche. È chiaro che ha pesato in questa prima parte di stagione anche il cambio di guida tecnica, è stata una scelta quella di Donati che aveva sollevato perplessità, non tanto sulla persona certamente degnissima, quanto sul suo passato. Adesso però con il nuovo staff tecnico a capo figura comunque di riferimento Salvatore Foti, che è un cuore blucerchiato ma che allo stesso tempo ha quell'ostacolo del patentino".

È stata anche una scelta forse non facile da prendere, ma perché avete puntato su Foti?

"Sicuramente difficoltà ci sono state e quando si cambiano guida tecnica vuol dire che abbiamo sbagliato tutti. Ora c'è il nuovo staff insieme a Salvatore Foti, Angelo, Attilio, Nicola, il nuovo preparatore e io sono fermamente convinto e ho totale fiducia in questi uomini. La scelta è caduta su di loro perché hanno cercato di percorrere un po' quello che è stato gli ultimi due mesi dell'anno scorso, quindi cercare di portare gente capace prima cosa, competente, lavoratori, ma soprattutto che incarnano i valori della Sampdoria, che sanno cosa vuol dire lavorare per la Sampdoria, lavorare alla Sampdoria e indossare la maglietta della Sampdoria. Con Salvatore c'era già stata una chiacchierata quest'estate e sicuramente il fatto di conoscerlo e di averci già parlato ha accelerato e aiutato la scelta, quella sono sicuro. Io sono fermamente, siamo fermamente convinti che è stata fatta la scelta giusta e sono sicuro che ci tireranno fuori da questa situazione. Ha pesato anche nelle recenti novità che ci sono state all'interno dello staff, parliamo di preparazione atletica e staff medico, anche sicuramente il giudizio del nuovo staff tecnico che è arrivato".

Si spiegano così i sommovimenti nello staff, preparatore atletico e medico? E' stato un input dei nuovi allenatori?

"Nello staff medico non abbiamo fatto nessun cambio, la scelta del preparatore non è stata dettata da nessuno, come ho letto dal mister che ha scelte dove non ne avevamo più fiducia, in Paolo assolutamente no. Paolo l'ho riportato io, quindi avevo totale fiducia in Paolo, lo rispetto come uomo e come professionista. È stata una sua scelta per motivi personali e familiari, proprio il rispetto che ho per Paolo io l'ho accettato e le sue dimissioni perché in questo momento per i suoi problemi non riusciva a darci il 110%, io ho bisogno di gente qua che ci dà il 110% perché solo così possiamo uscire da questa situazione, quindi il cambio dettato da questa cosa non dà ad altre situazioni, ho letto che non è assolutamente vero".

Arriviamo più o meno in fondo alla nostra chiacchierata, inevitabile parlare anche di prospettive di mercato perché gennaio sembra lontano ma in realtà è vicinissimo. Avete già discusso con i vertici societari sugli interventi che saranno necessari, hanno stabilito un budget delle linee guida e soprattutto chi si occuperà a gennaio di provare a fare anche i cambi nella rosa?

"Abbiamo discusso il nostro lavoro e ne parliamo tutti i giorni, quindi le linee guida si sono già discusse, abbiamo già in mente le posizioni su cui andare a intervenire, in mente anche già qualche giocatore perché vogliamo farci trovare pronti subito prima di gennaio, cercare di arrivare alla prima partita di gennaio con già qualche innesto, quindi il nostro obiettivo è migliorare la rosa perché ci si può sempre migliorare e sopperire ad alcune mancanze che sono evidenti, quindi su quello siamo già pronti già da prima anche che arrivassero i nostri staff, ovviamente abbiamo allenato lo staff, abbiamo parlato anche con loro e ci confrontiamo tutti i giorni, quindi l'idea e quello che dobbiamo fare già lo sappiamo. C'è un'idea su dove intervenire prima, su quale reparto intervenire prima, affidandosi più a un certo tipo di scouting che ha portato quest'estate a giocatori che magari non sono stati sempre presenti, penso a profondi, ma che evidentemente possono essere un valore aggiunto di questa rosa. Dove intervenire prima numericamente è il segreto di Pulcinella che probabilmente davanti siamo un po' un po' corti in questo momento, quindi adesso vediamo davanti, però sappiamo già dove dobbiamo intervenire e mi auguro di poter intervenire già con qualche elemento che sia davanti, che sia in altre posizioni di cui abbiamo bisogno già da subito, i primi di gennaio, quindi siamo già al lavoro, siamo già in contatto con determinati procuratori per determinati giocatori, quindi il lavoro ci siamo già portati avanti. E'chiaro che quella deve essere anche la filosofia di un club, cercare di portare giocatori che possono elevare lo stato attuale della rosa, perché ti ripeto si può sempre migliorare, quindi sicuramente vogliamo portare giocatori che ci possono dare una mano, non portare tanto per portare, quello sicuramente".

Notizia di ieri, Roberto Mancini che firma per l'Al Sadd in Qatar due anni e mezzo di contratto, questo allontana un po' il sogno di ritrovare padre e figlio presto alla Sampdoria?

"No, penso che però l'avesse detto due settimane fa, a Trento, due o tre settimane fa che lui vorrebbe chiudere la carriera della Sampdoria, è ancora giovane quindi a chiudere la carriera ancora ce ne passano gli anni, quindi sicuramente tornerà, mi auguro che quando tornerà ci sarò anch'io, e se ci sarò ancora io vuol dire che le cose stanno andando bene, però sicuramente il sogno c'è, il tempo ce n'è, lui però è sempre il primo tifoso della Sampdoria, anche dal Qatar è il primo tifoso della Sampdoria, spera che le cose si sistemino, quindi poi sicuramente un giorno, come ha detto lui, tornerà. Grazie, andiamo ad immaginare".

