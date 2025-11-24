Sampdoria, il 7 dicembre in vendita i cappelli da baseball dei Fedelissimi per la "Ghirotti"
di Redazione
Torna domenica 7 dicembre, in occasione di Sampdoria-Carrarese (ore 19,30, stadio "Luigi Ferraris" di Genova), la tradizionale iniziativa natalizia del club Fedelissimi 1961 in favore dell'Associazione "Gigi Ghirotti" presieduta dal professor Franco Henriquet nel ricordo della storica tifosa Simona Colombino scomparsa prematuramente.
Quest'anno saranno messi in vendita, al costo di 8 euro, cappellini da baseball con l'iniziale S di Simona davanti. L'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione.
