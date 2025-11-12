Sampdoria, idee Baldari di ritorno nello staff medico e Pondrelli preparatore atletico

Infermeria sempre più piena alla Sampdoria, dove gli allenamenti proseguono in vista della ripresa del campionato dopo la sosta. Oggi hanno svolto lavori differenziati di gestione per Coda e Riccio mentre proseguono i rispettivi iter di recupero i lungodegenti Altare, Pedrola e Ravaglia; terapie per Abildgaard, Çuni, Malagrida, Pafundi e Ricci.

Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.

Sul banco degli "imputati", anche e soprattutto nelle parole di Gregucci dopo la gara col Mantova e Foti dopo la trasferta di Venezia, sono finiti oltre ai giocatori anche la preparazione atletica e lo staff medico. Nelle ultime ore proprio Foti, insieme con Lombardo e Pozzi, hanno effettuato un sondaggio esplorativo con lo storico ex medico sociale della Sampdoria, Amedeo Baldari, per chiedergli l'eventuale disponibilità di un ritorno per affiancare (specie in panchina) il responsabile del settore, Massimo Manara. Ma al di là delle intenzioni del doc, sembra che la società non abbia comunque la volontà di intervenire sul settore sanitario.

Per quanto riguarda il preparatore atletico, Paolo Bertelli, dopo la settimana di stop per ragioni personali legate alle condizioni di salute della madre, deve decidere se proseguire il rapporto con la Sampdoria o dimettersi. Nel caso la Samp sta valutando la promozione dalla Primavera di Alessandro Giuliano oppure il ritorno di Marco Pondrelli, da sempre preparatore atletico nello staff di Walter Mazzarri e con lui alla Samp nelle stagioni 2007-2009.

Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

