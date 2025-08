Sampdoria, idea Pafundi: il gioiellino "sponsorizzato" da Mancini può arrivare in prestito dall'Udinese

La Sampdoria è sulle orme di Simone Pafundi, 19 anni, fantasista dell'Udinese, che potrebbe cederlo in prestito secco dopo una stagione al Losanna e l'ultima in Friuli dove ha trovato però poco spazio in serie A con appena nove presenze. Già in passato il nome del gioiellino era stato accostato ai blucerchiati.

Di recente proprio Roberto Mancini, che lo aveva "scoperto" chiamandolo in Nazionale neanche sedicenne, ha dichiarato: "Per me è un mistero del calcio, non riesco a capire come Pafundi possa non giocare in Serie A. E l’ho visto da vicino più volte". Probabile che l'ex ct azzurro lo abbia "sponsorizzato" al figlio Andrea, ds della Samp e al Ceo Fredberg.

Nelle prossime ore la trattativa dovrebbe subire un'accelerata.





