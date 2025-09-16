Sampdoria, i 'vecchi ultras' si mobilitano: lunedì 22 al Cap un’assemblea per chiedere il cambio della proprietà

Cresce la tensione nell’ambiente blucerchiato e i tifosi storici della Sampdoria si preparano a far sentire la propria voce. Lunedì sera, alle ore 21, presso i locali del CRAL dell’Autorità Portuale, in via Albertazzi 3 (zona terminal traghetti, di fronte alla caserma dei vigili del fuoco), si terrà un’assemblea promossa dai vecchi ultras doriani.

Obiettivo dell’incontro: discutere e proporre iniziative concrete per chiedere la cessione della società e l'uscita di scena della proprietà inizialmente rappresentata da Radrizzani e Manfredi e ora quasi totalmente cambiata, con al vertice un enigmatico e taciturno personaggio di Singapore affiancato da un inglese. Il messaggio che arriva dagli organizzatori è chiaro: “È il momento di guardarci negli occhi e fare qualcosa di importante per la nostra amata Sampdoria”. Nel mirino, la gestione attuale della società, che secondo i tifosi dovrebbe fare un passo indietro per lasciare spazio a nuovi investitori.



Si parlerà infatti di "alcune iniziative molto concrete per cercare di sensibilizzare i vertici societari a togliere il disturbo e a lasciare il passo a nuovi investitori".

L’appello è rivolto a tutti i tifosi sampdoriani, invitati a partecipare numerosi per confrontarsi su come riportare centralità e dignità al club, in un momento ritenuto cruciale per il futuro della squadra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.