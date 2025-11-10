Sampdoria, i numeri impressionanti di una crisi senza fine. E il "salvatore" Mancini firma in Qatar

Appena 5 vittorie in 30 partite nell'intero 2025, un solo successo in queste prime 12 gare di campionato, solo 7 punti raccolti in classifica, differenza reti attuale a -8, l'ultima vittoria esterna che risale addirittura a 22 giornate fa. E ora i play out salvezza per evitare la retrocessione in serie C sono distanti 4 punti e la salvezza diretta 6. Il tutto mentre l'esonero dell'allenatore si è già consumato, peraltro senza produrre risultati (quattro incontri e un bilancio di due pareggi e due sconfitte consecutive).

Sono i drammatici numeri della Sampdoria, che emergono proprio nella giornata in cui Roberto Mancini (l'anno scorso deus ex machina di un miracolo sportivo agevolato da una componente di buona sorte connessa alle vicende del Brescia) è tornato ad allenare sulla panchina dell'Al Sadd in Qatar, allontanando la possibilità di reimmergersi come salvatore nella realtà blucerchiata, dove emergono quotidianamente contrasti e tensioni (le parole di Foti su preparatori e medici non sono state indolori).

Adesso c'è la sosta, che porterà a una resa dei conti interna. Per partorire cosa si vedrà. Di certo non è all'ordine del giorno un esonero di Foti-Gregucci e una promozione di Lombardo, come si legge sui social. Ma nel frattempo la squadra continua a scivolare sempre più in basso nel silenzio tombale di una società completamente inesistente.

