Samp, convocati per Empoli: c'è Pedrola. Squalificato Gregucci, tocca a Foti
di Redazione
La Sampdoria ha diramato i convocati per la sfida di martedì sera a Empoli (squalificato Angelo Gregucci, a guidare la squadra a tutti gli effetti sarà Salvatore Foti). Da segnalare il ritorno di Estanis Pedrola dopo l'infortunio. Telenord seguirà la partita con un'edizione speciale di Stadio Goal in onda a partire dalle ore 20.
Ecco i convocati:
Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Coubis, Ferrari, Giordano, Hadžikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pedrola.
