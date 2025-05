Sampdoria, gruppi della Sud in assemblea il 22 maggio in via del Piano: "Catastrofe figlia dell'assenza di una vera proprietà"

I tifosi della Sampdoria che si riconoscono nei "gruppi della Sud" danno appuntamento a chiunque abbia a cuore le sorti della società per giovedì 22 maggio in via del Piano, dalle 20,30.

"Chiudiamo questa stagione nella maniera più drammatica possibile; questa retrocessione rappresenta non “uno dei momenti” ma il momento più doloroso e significativo nella storia dell’U.C. Sampdoria. La catastrofe subita quest’anno è dovuta sia ad una mancanza di organizzazione sportiva e tecnica ma soprattutto è figlia dell’assenza di una vera PROPRIETA’, con una programmazione seria e competente su tutti i fronti. Manfredi, Fiorella, Messina, Accardi, Pirlo, Sottil, Semplici ed i giocatori (quelli susseguiti da agosto ad oggi) sono tutti responsabili di questa disfatta e saranno macchiati indelebilmente per il resto della loro vita. Nessuno escluso! Invece di un comunicato di circostanza, ennesima mancanza di rispetto nei confronti dei Sampdoriani, ci saremmo aspettati che chi di dovere fosse almeno tanto uomo da metterci la faccia. Per non ripetere gli orrori del passato è necessaria chiarezza!" recita un comunicato.

"Per non ripetere gli orrori del passato è necessaria chiarezza. Ora più che mai - prosegue la nota - è il momento di continuare a stare uniti e pronti a scendere in strada a difesa dell'Unione Calcio Sampdoria. Noi che ci siamo presi l'onore e l'onere di rappresentare la tifoseria, come sempre fatto ci metteremo la faccia. Ai Sampdoriani e a chi si sente di dare risposte per il futuro diamo appuntamento sotto la Sud, casa nostra".





