Sampdoria, Gregucci verso il Mantova: "Affrontiamo le difficoltà tutti insieme, nessuno si salva da solo"

Alla vigilia di Sampdoria-Mantova, il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci, reduce dalla squalifica scontata a Empoli, ha analizzato la situazione della squadra, tra impegni ravvicinati, infortuni e la necessità di ritrovare continuità.

"Tre gare in otto giorni, servono valutazioni attente" - "Siamo alla terza partita in otto giorni, quindi le valutazioni devono essere molto più precise, soprattutto sui recuperi. Ogni gara ha un peso importante, e il pareggio ottenuto ci ha dato un punto prezioso, utile per la classifica. Domani affrontiamo un avversario che ha un ottimo allenatore e un progetto di lavoro consolidato. Dobbiamo leggere bene la partita: il Mantova è una squadra che, su alcuni parametri di gioco, primeggia nel possesso palla."

"Affrontiamo le difficoltà tutti insieme" - "Questa settimana è servita più al recupero che alla preparazione. Dobbiamo saper riconoscere le difficoltà e dare risposte convincenti. La strada è una sola: attraversare insieme le difficoltà e risolverle senza piangerci addosso. Siamo un gruppo che lavora per un marchio importante e per un popolo meraviglioso. Le difficoltà si superano uniti, non con le parole ma con i fatti."

"Nessuno si salva da solo" - "Non abbiamo l’uomo che ci salva da solo. Tutti devono essere pronti, anche chi finora ha giocato meno: sono giocatori della Sampdoria e devono farsi trovare pronti quando chiamati. Le valutazioni saranno scrupolose, ma le opportunità arriveranno per tutti. È così che si costruisce una squadra vera."

"Barak ha qualità, ma tutti avranno spazio" - "Barak è un giocatore di qualità e a Empoli è entrato molto bene, dando più controllo al gioco. Ma quella è stata un’altra partita. Tutti avranno un minimo di opportunità: voglio vedere come si entra, come si incide e quanto si mette a disposizione della squadra. Cercheremo di dare spazio a tutta la rosa per avere risposte concrete."

"Lavoro, lavoro, lavoro" - "In questa categoria non c’è nessuno che da solo accende la luce. Serve lavoro, tanto lavoro. Abbiamo qualche defezione, forse anche importante, ma non è il momento di piangerci addosso. È il momento di cogliere le opportunità e farle rendere. Pedrosa ha avuto un piccolo problema, non credo sarà tra i convocati, ma andremo in campo con chi è disponibile e faremo la nostra prestazione."

"Contro il Mantova serviranno umiltà e compattezza" - "Dobbiamo focalizzarci sul Mantova, una squadra vicina a noi in classifica ma tutt’altro che semplice da affrontare. Primeggia in alcune situazioni di gioco e richiederà grande attenzione. Domani dovremo vincere con umiltà, compattezza e voglia di essere sempre al pezzo."

