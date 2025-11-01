Sampdoria, Gregucci verso il Mantova: "Affrontiamo le difficoltà tutti insieme, nessuno si salva da solo"
di Stefano Rissetto
"In questa categoria non c’è nessuno che da solo accende la luce. Serve lavoro, tanto lavoro"
Alla vigilia di Sampdoria-Mantova, il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci, reduce dalla squalifica scontata a Empoli, ha analizzato la situazione della squadra, tra impegni ravvicinati, infortuni e la necessità di ritrovare continuità.
"Tre gare in otto giorni, servono valutazioni attente" - "Siamo alla terza partita in otto giorni, quindi le valutazioni devono essere molto più precise, soprattutto sui recuperi. Ogni gara ha un peso importante, e il pareggio ottenuto ci ha dato un punto prezioso, utile per la classifica. Domani affrontiamo un avversario che ha un ottimo allenatore e un progetto di lavoro consolidato. Dobbiamo leggere bene la partita: il Mantova è una squadra che, su alcuni parametri di gioco, primeggia nel possesso palla."
"Affrontiamo le difficoltà tutti insieme" - "Questa settimana è servita più al recupero che alla preparazione. Dobbiamo saper riconoscere le difficoltà e dare risposte convincenti. La strada è una sola: attraversare insieme le difficoltà e risolverle senza piangerci addosso. Siamo un gruppo che lavora per un marchio importante e per un popolo meraviglioso. Le difficoltà si superano uniti, non con le parole ma con i fatti."
"Nessuno si salva da solo" - "Non abbiamo l’uomo che ci salva da solo. Tutti devono essere pronti, anche chi finora ha giocato meno: sono giocatori della Sampdoria e devono farsi trovare pronti quando chiamati. Le valutazioni saranno scrupolose, ma le opportunità arriveranno per tutti. È così che si costruisce una squadra vera."
"Barak ha qualità, ma tutti avranno spazio" - "Barak è un giocatore di qualità e a Empoli è entrato molto bene, dando più controllo al gioco. Ma quella è stata un’altra partita. Tutti avranno un minimo di opportunità: voglio vedere come si entra, come si incide e quanto si mette a disposizione della squadra. Cercheremo di dare spazio a tutta la rosa per avere risposte concrete."
"Lavoro, lavoro, lavoro" - "In questa categoria non c’è nessuno che da solo accende la luce. Serve lavoro, tanto lavoro. Abbiamo qualche defezione, forse anche importante, ma non è il momento di piangerci addosso. È il momento di cogliere le opportunità e farle rendere. Pedrosa ha avuto un piccolo problema, non credo sarà tra i convocati, ma andremo in campo con chi è disponibile e faremo la nostra prestazione."
"Contro il Mantova serviranno umiltà e compattezza" - "Dobbiamo focalizzarci sul Mantova, una squadra vicina a noi in classifica ma tutt’altro che semplice da affrontare. Primeggia in alcune situazioni di gioco e richiederà grande attenzione. Domani dovremo vincere con umiltà, compattezza e voglia di essere sempre al pezzo."
