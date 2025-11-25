Sampdoria, Gregucci: "Tre punti vitali con la Juve Stabia, il resto è fuffa..."

"Lucidità, sacrificio, un buon primo tempo. Nella ripresa abbiamo un po' sofferto, anche perché la gestione dei cambi è stata resa complicata dalla situazione fisica di alcuni giocatori. Alla fine abbiamo raccolto tre punti vitali, il resto è fuffa. ora si tratta di recuperare per la sfida di domenica con lo Spezia".

Lo ha detto Angelo Gregucci, vice allenatore della Sampdoria, al termine della sfida con la Juve Stabia vinta per 1-0 a Marassi. Ecco le sue parole tratte dal link youtube ufficiale della società blucerchiata.

