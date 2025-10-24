Sampdoria, Gregucci su Vialli: "Uno che decide di finire qui la sua vita è commovente"

"La mia vita, come ho già raccontato, si è intrecciata spesso con i grandi personaggi della Sampdoria, dai quali ho capito quanto lo spirito di questa famiglia, sopra alla quale c'era un grande padre come Paolo Mantovani, fosse importante. Ma tra i tanti personaggi, da Roberto (Mancini, n.d.r.) a Cerezo, Pellegrini e tutti gli altri, enormi sotto il profilo tecnico, quasi imprendibili sul campo, ne spiccava uno su tutti: Gianluca Vialli. Lui, malgrado il rispetto che aveva per Juventus, Chelsea etc, aveva deciso di finire qui, sfortunatamente troppo presto, la sua vita. E per me questo è commovente...".

Lo ha detto, non senza farsi sfuggire una lacrima, Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, quasi al termine della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone.





