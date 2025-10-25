Sampdoria, Gregucci: "Secondo tempo di cuore, c'è da soffrire tutti insieme"

"Bene nei primi 20 minuti poi male nella seconda parte del primo tempo. Ci siamo aperti e abbiamo commesso un errore, nel secondo tempo era necessaria una reazione e cambiando qualcosa abbiamo fatto un secondo tempo di cuore. Da quel momento sembrava un’altra partita perché poi lo stadio spingeva e quando è cosi questo popolo ti porta in porta. C’è da soffrire tutti insieme. Le decisioni arbitrali? Non hanno condizionato il risultato per me, io ho avuto dubbi sulla condotta. Voglio rivedere meglio le immagini. Da Barak ci aspettiamo di più".

Lo ha detto Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, commentando il pareggio per 1-1 col Frosinone.





