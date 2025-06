Sampdoria, Lombardo e Gregucci in pole per la panchina. Non ancora rinnovato il contratto a Ienca

Salgono le quotazioni di Attilio Lombardo per la panchina della Sampdoria dopo la positiva esperienza nello staff di Evani e Gregucci, quest'ultimo verso la conferma come vice allenatore. Dopo avere vagliato diverse soluzioni (De Rossi, Vanoli, Pecchia, Iachini) - alcune delle quali rese impraticabili dalla spending review imposta dall'investitore di Singapore, Joseph Tey - il presidente Manfredi è tornato a considerare piste più "domestiche", tra le quali la riproposizione di Evani (poi chiamatosi fuori con un'intervista polemica alla Gazzetta dello Sport), l'enfant du pays Salvatore Foti (ex collaboratore di Giampaolo e in ultimo di Mourinho) e infine proprio il tandem Lombardo-Gregucci, sostenuto anche dal direttore sportivo Andrea Mancini e dal padre Roberto nelle vesti informali di consulente tifoso ("hanno fatto un ottimo lavoro", aveva dichiarato nei giorni scorsi).

Intanto, la società blucerchiata ha deciso (per ora) di non rinnovare il contratto (in scadenza oggi, 30 giugno) al segretario generale Massimo Ienca. Ma nei prossimi giorni potrebbe esserci un riavvicinamento tra le parti.

In bilico la squadra femminile, retrocessa dalla serie A e ancora non iscritta al campionato di serie B. I termini per poterlo fare sono stati posticipati di alcuni giorni, ma in assenza di una soluzione le Women blucerchiate dovranno ripartire dal campionato di Eccellenza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.