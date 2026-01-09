Sampdoria, Gregucci: "Ad Avellino con umiltà. Nuovi acquisti di qualità ma da ricondizionare"

"Ad Avellino ci aspetta una partita importante, come anche le precedenti. Ma dobbiamo focalizzarci su questo avversario che mette in campo molta intensità. Noi dovremo cercare di fare una buona prova, essere umili e portare a casa il risultato".

Lo ha detto Angelo Gregucci, vice allenatore della Sampdoria, alla vigilia della trasferta in Irpinia (Telenord seguirà la sfida con Stadio Goal, in onda dalle 14,30).

Sui nuovi arrivi dal calciomercato, il tecnico ha aggiunto: "Sono calciatori dalle qualità indubbie. Ora bisogna ricondizionarli al meglio e siamo sicuri che già da Avellino possano dare il proprio contributo. Starà noi metterli in condizione stando molto attenti però a fare valutazioni precise. Noi non dovremo perdere umiltà perché dovremo vincere i duelli, anteponendo sempre la Sampdoria a tutto".

Gregucci ha parlato anche di Barak: "Ha migliorato la sua condizione, è entrato tante volte in maniera decisiva".

L'allenatore ha confermato l'incontro con il presidente Manfredi e con gli uomini di mercato ("remiamo tutti nella stessa direzione") e sui tifosi ha dichiarato: "L'unico modo per rasserenare l'ambiente è fare risultati da parte nostra".

