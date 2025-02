Sampdoria, Grandoni: "Assenza di Coda fa rumore". Dossena: "Stupito dalle parole di Semplici"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Noi non siamo tutti i giorni al campo di allenamento, quindi non conosciamo le condizioni di Coda e capisco che l'allenatore sia alla ricerca degli equilibri. Ma il suo mancato impiego nelle ultime parole fa rumore, come fu a suo tempo per Pedrola. Probabilmente Semplici vuole dare fiducia ai nuovi acquisti voluti da lui, come ha sottolienato Accardi. E Niang è tra questi".

Lo ha detto Alessandro Grandoni, ex difensore della Sampdoria, al Derby del Lunedì in onda su Telenord.

"Non ho ascoltato direttamente le parole di Semplici dopo Bolzano - gli ha fatto eco Beppe Dossena, campione del mondo e pilastro della Sampdoria dell'epoca d'oro - ma se davvero ha dichiarato che la squadra è caduta nelle provocazioni del Sudtirol resto stupito. Si sapeva che la partita sarebbe stata questa, non si trattava certo di andare al "Druso" per una lezione di filosofia all'Università. Forse l'allenatore voleva difendere la squadra, ma bisognerebbe trovare nel repertorio delle proprie capacità altri argomenti".

