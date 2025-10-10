Sampdoria: gli anticipi e posticipi dalla 13a alla 18a giornata
di R.S.
La squadra blucerchiata sarà protagonista in diversi orari serali e infrasettimanali.
La Lega Serie B ha comunicato il programma completo di anticipi e posticipi fino alla 18ª giornata del campionato 2025/26. La Sampdoria sarà protagonista in diversi orari serali e infrasettimanali.
Ecco il calendario aggiornato delle prossime partite dei blucerchiati:
-
13ª giornata: Sampdoria – Juve Stabia, lunedì 24 novembre, ore 20:30
-
14ª giornata: Spezia – Sampdoria, domenica 30 novembre, ore 17:15
-
15ª giornata: Sampdoria – Carrarese, domenica 7 dicembre, ore 19:30
-
16ª giornata: Palermo – Sampdoria, venerdì 12 dicembre, ore 20:30
-
17ª giornata: Padova – Sampdoria, sabato 20 dicembre, ore 15:00
-
18ª giornata: Sampdoria – Reggiana, sabato 27 dicembre, ore 15:00
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Esclusiva Sampdoria, i documenti della vendita. Albisetti: "Ecco quanti soldi sono stati messi nella società"
07/10/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Flachi lancia Pafundi e Cherubini: "Quei due ragazzini là davanti hanno qualità importanti..."
06/10/2025
di Maurizio Michieli
La Sampdoria torna alla vittoria: 4-1 al Pescara, Donati salva la panchina
05/10/2025
di Simone Galdi