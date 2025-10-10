Sampdoria: gli anticipi e posticipi dalla 13a alla 18a giornata

La Lega Serie B ha comunicato il programma completo di anticipi e posticipi fino alla 18ª giornata del campionato 2025/26. La Sampdoria sarà protagonista in diversi orari serali e infrasettimanali.

Ecco il calendario aggiornato delle prossime partite dei blucerchiati:

13ª giornata: Sampdoria – Juve Stabia, lunedì 24 novembre, ore 20:30

14ª giornata: Spezia – Sampdoria, domenica 30 novembre, ore 17:15

15ª giornata: Sampdoria – Carrarese, domenica 7 dicembre, ore 19:30

16ª giornata: Palermo – Sampdoria, venerdì 12 dicembre, ore 20:30

17ª giornata: Padova – Sampdoria, sabato 20 dicembre, ore 15:00

18ª giornata: Sampdoria – Reggiana, sabato 27 dicembre, ore 15:00

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.