La campagna "Noi siamo noi" si è chiusa ieri sera, incremento di quasi mille tessere rispetto all'anno scorso

Sampdoria, gli abbonamenti sono 20.392: è record cittadino per la serie B
Sono 20.392 le tessere staccate dai tifosi della Sampdoria per la stagione 2025-2026 in serie B: un risultato che migliora di quasi mille unità i 19.405 abbonamenti della scorsa stagione e che rappresenta anche il record cittadino per la cadetteria (il precedente primato apparteneva ai sostenitori del Genoa con 20.239 abbonamenti nella stagione 2022/23 (i rossoblù restano primi in assoluto in serie A con gli attuali 28.101 abbonati).

Un risultato storico e importante che testimonia come, dopo lo scampato pericolo della serie C, la tifoseria blucerchiata abbia voluto dare fiducia al nuovo corso targato Fredberg-Mancini-Donati.

Adesso tocca alla squadra e agli ultimi colpi di mercato della società ripagare l'affetto del pubblico.

 

