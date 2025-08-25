Sampdoria, gli abbonamenti sono 20.392: è record cittadino per la serie B
di m.m.
La campagna "Noi siamo noi" si è chiusa ieri sera, incremento di quasi mille tessere rispetto all'anno scorso
Sono 20.392 le tessere staccate dai tifosi della Sampdoria per la stagione 2025-2026 in serie B: un risultato che migliora di quasi mille unità i 19.405 abbonamenti della scorsa stagione e che rappresenta anche il record cittadino per la cadetteria (il precedente primato apparteneva ai sostenitori del Genoa con 20.239 abbonamenti nella stagione 2022/23 (i rossoblù restano primi in assoluto in serie A con gli attuali 28.101 abbonati).
Un risultato storico e importante che testimonia come, dopo lo scampato pericolo della serie C, la tifoseria blucerchiata abbia voluto dare fiducia al nuovo corso targato Fredberg-Mancini-Donati.
Adesso tocca alla squadra e agli ultimi colpi di mercato della società ripagare l'affetto del pubblico.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:sampdoria abbonamenti
Condividi:
Altre notizie
Sampdoria-Modena, Telenord in diretta con il commento tecnico di Dossena e Grandoni
25/08/2025
di m. mich.
Sampdoria, Donati: "Modena da prime posizioni, ma abbiamo lo stress giusto. Pedrola? Ha potenzialità pazzesche"
24/08/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, tifosi in coda al City per abbonarsi: c'è tempo sino a domenica sera
22/08/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, stavolta il "doppio colpo" parla italiano: arrivano Cherubini e Pafundi
21/08/2025
di Simone Galdi