Sampdoria: George Lagarde, fotografo di fama mondiale, firma la nuova campagna commerciale

George Lagarde, fotografo internazionale e titolare dei Lagarde George Studios, avvia una collaborazione con l’U.C. Sampdoria per la realizzazione della nuova campagna fotografica dedicata al merchandising ufficiale del club.



Da sempre tifoso blucerchiato, Lagarde ha messo in ogni sua fotografia la passione che nutre per la squadra. Utilizzando una luce morbida e direzionale, le sue immagini esaltano con raffinatezza i dettagli cromatici e simbolici dei prodotti ufficiali, mettendo in evidenza la qualità e il design. Lo stile scelto fonde minimalismo e autenticità, trasmettendo una sensazione di intimità e quotidianità che celebra il forte legame tra il club e i suoi tifosi.



“Lavorare a questa campagna per la Sampdoria è stato un progetto molto significativo per me, sia come artista che come tifoso,” ha affermato Lagarde. “Volevo che ogni immagine arrivasse dritta al cuore dei tifosi, celebrando non solo la bellezza del merchandising, ma anche quel forte senso di appartenenza che ci unisce al club".



Le fotografie, che rivelano un'atmosfera intima e da dietro le quinte, raccontano una storia visiva che va oltre il semplice prodotto, evocando la passione blucerchiata in ogni scatto. Le immagini verranno utilizzate nelle campagne ufficiali del club, sui canali digitali e nei materiali legati al merchandising, con l’intento di offrire una nuova prospettiva visiva e una connessione emotiva con la squadra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.