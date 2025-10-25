Sampdoria-Frosinone 1-1: tabellino e cronaca della partita

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio (46' Benedetti), Ferrari (83' Hadzikadunic), Venuti (61' Ricci); Depaoli (29' Ioannou), Abildgaard, Henderson, Barak (61' Cuni), Giordano; Cherubini, Coda. A disposizione: Ravaglia, Coubis, Ferri, Bellemo, Vulikic, Conti, Narro. Allenatore: Gregucci.

FROSINONE (4-3-3): Palmisano; Oyono A. (66' Oyono J.), Calvani, Gelli, Bracaglia (88' Cittadini); Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis (75' Vergani), Kvernadze (88' Corrado), Zilli (66' Raimondo). A disposizione: Sherri, Pisseri, Grosso, Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon. Allenatore:Alvini.

ARBITRO: Turrini di Firenze. Assistenti: Fontani di Siena e Galimberti di Seregno. Quarto: Calzavara di Varese. Var: Camplone di Lanciano. Avar: Rutella di Enna.

Marcatori: 39' Zilli, 69' Coda.

Ammoniti: Oyono A., Gelli, Vergani.

FINISCE QUI - Dopo un lungo recupero, con una Samp in ripresa dopo i fischi del primo tempo. Inutile prendersela con gli episodi, la squadra del secondo tempo, rabbiosa e determinato, non è scesa in campo nella prima frazione. Molte scelte da rivedere per il tandem Gregucci-Foti. Fischi decisi per la terna arbitrale, all'uscita del campo. Qualche applauso dagli spalti per il gruppo, ai saluti conclusivi.

90' - Assegnati sette minuti di recupero.

88' - Ultimi cambi per Alvini: fuori Kvernadze e Bracaglia, dentro Corrado e Cittadini.

85' - Ammonito anche Vergani, che trattiene Cuni.

83' - Ultimo cambio Samp: fuori Ferrari, dentro Hadzikadunic.

80' - Cuni prova un pallonetto, favorito da un retropassaggio corto della difesa frusinate: la sfera si spegne però dal lato sbagliato del palo.

75' - Nuovo rigore dato e poi tolto alla Samp! Secondo rigore assegnato per fallo di mano, ancora su calcio d'angolo. Turrini non ha avuto dubbi, ma il Var richiama ancora il direttore di gara. Nel frattempo, altra sostituzione per il Frosinone: fuori Ghedjemis, dentro Vergani.

74' - Sugli sviluppi di un angolo, Coda riesce ad alzare la palla per Cuni dall'interno dell'area: il colpo di testa del compagno non è trattenuto da Palmisani, nuovo angolo.

72' - Giocatori e tifosi sampdoriani protestano per un mancato calcio di rigore: ancora un tocco di mano in area del Frosinone, stavolta Turrini non viene nemmeno richiamato dal Var. Per tutta risposta, il direttore di gara toscano espelle per proteste Angelo Gregucci e un altro componente della panchina blucerchiata. Pubblico inferocito per una decisione che sembrava ovvia anche ad occhio nudo.

69' - GOL DELLA SAMP! Segna Massimo Coda, libero in area di battere col destro dopo un assist di Ioannou. Nel frattempo, l'assetto difensivo della Samp è cambiato ancora: l'ingresso di Ricci e l'uscita di Venuti hanno reso necessario far scalare Abildgaard al centro della difesa, mentre capitan Ferrari si è sistemato sul lato destro.

66' - Primi cambi per il Frosinone: escono Anthony Oyono e Zilli, entrano Jeremy Oyono e Raimondo.

61' - Doppio cambio Samp: fuori Barak, fischiatissimo, dentro Cuni. Esce anche Venuti, rilevato da Ricci.

58' - Ammonito Gelli, che stoppa la ripartenza doriana con un braccio.

53' - Ancora Kvernadze ci prova da fuori: Ghidotti si tuffa e devia in angolo.

51' - Nuova traversa per il Frosinone stavolta direttamente su calcio di punizione di Calò.

48' - Calcio di rigore assegnato e poi tolto alla Samp! Cherubini addomestica il pallone al limite dell'area, punta l'uomo e prova il traversone basso: Bracaglia in scivolata "para" il pallone. Alle proteste immediate corrisponde il fischio di Turrini, indice verso il dischetto. Il richiamo del Var però annulla la possibilità.

RIPRESA - Seconda sostituzione Samp: fuori Riccio, dentro Benedetti. L'assetto difensivo cambia di nuovo: Ferrari adesso troverà Giordano a sinistra e Venuti a destra, mentre sulla fascia si posiziona Cherubini. Al nuovo entrato il compito di supportare Abildgaard ed Henderson in mezzo.

FINE PRIMO TEMPO - E con il fischio dell'arbitro, arriva la solita bordata di fischi dei sostenitori sampdoriani. Inviti chiari ai giocatori per una maggiore presenza di attributi caratteriali, fin qui non pervenuti.

45' - Tre minuti di recupero, ma nessun segnale di risalita blucerchiata.

43' - Oyono salta i giocatori doriani con estrema facilità ed entra in area: ancora una volta l'occasione sfuma per scarsa precisione, ma la Samp sta sbandando in modo preoccupante.

40' - Bracaglia sfugge ancora al diretto marcatore e si dirige verso l'area doriana. Per fortuna di Ghidotti, il tiro è debole, ma il "Ferraris" mostra i primi segni di insofferenza per quella che viene giudicata una prestazione insufficiente soprattutto per la poca grinta dimostrata fin qui.

39' - GOL DEL FROSINONE - Segna Zilli, su angolo battuto da Calò. Per quanto si è visto finora, vantaggio meritato.

37' - Il pubblico blucerchiato si dispera per due palle consecutive perse da Barak. Se nel primo caso si è trattata di una ripartenza fallita, nel secondo la sfera è entrata in possesso di Kvernadze, che ha potuto calciare verso Ghidotti.

32' - Nuova traversa del Frosinone, ancora con Bracaglia. Il suo arresto e tiro da fuori area scheggia la parte superiore del metallo.

30' - Ghidotti interviene sulla linea, dopo che Koutsoupias e Giordano si sono contesi la sfera a pochi passi dalla rete, sugli sviluppi del calcio d'angolo segnalato in precedenza.

29' - Dopo un paio di minuti a gioco fermo, Ioannou rileva Depaoli. Giordano scala sulla linea dei tre difensori, mentre Venuti va ad occupare il ruolo del compagno appena sostituito, sulla fascia destra.

27' - Parapiglia sotto la Sud: Riccio riprende un avversario, accusandolo di aver fatto scattare il contropiede ospite mentre Depaoli, a terra dalla parte opposta del campo, chiedeva l'intervento dei medici. Turrini smorza gli animi, ma si riprenderà con un calcio d'angolo per i gialloazzurri.

22' - Ammonito Anthony Oyono, che prima stoppa irregolarmente Giordano a centrocampo, poi per protesta calcia lontano il pallone a gioco fermo: Turrini estrae subito il giallo.

20' - Coda non inquadra la porta da ottima posizione. Ancora pericolosa su calcio da fermo, la Samp non sfrutta la seconda chance di giornata, dopo i pericoli corsi nei minuti precedenti.

11' - Traversa del Frosinone, con Calvani che stacca più alto di tutti ma non inquadra lo specchio dall'interno dell'area. Samp che ha corso due gravi pericoli nello spazio di tre minuti.

9' - Grande salvataggio di Ferrari, che di testa toglie il pallone dallo specchio della porta su tiro di Kvernadze deviato da Riccio. La migliore occasione di questo scorcio di gara è degli ospiti. L'azione nasce da un errato disimpegno di Cherubini, cui Bracaglia toglie palla in modo scolastico, prima di servire in diagonale lo stesso Kvernadze.

4' - Ci prova Ferrari su calcio d'angolo, ma il suo colpo di testa da pochi passi finisce in gradinata. La prima indicazione tattica del nuovo corso evidenzia Venuti schierato sulla linea difensiva, con Giordano più avanzato sulla fascia sinistra.

PARTITI! Sampdoria in classica divisa casalinga, attaccherà nel primo tempo verso settentrione. Frosinone che risponde in completo giallo, sguardo rivolto verso la Sud.

