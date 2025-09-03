Sampdoria, Fredberg chiude il mercato degli svincolati: "Siamo a posto così, abbiamo costruito un gruppo affamato e i risultati arriveranno"

A mercato appena chiuso, il CEO della Sampdoria Jesper Fredberg traccia un bilancio delle operazioni in entrata e in uscita. In un'intervista concessa ai canali ufficiali blucerchiati, il dirigente danese stoppa le ipotesi di ingaggio nel bacino degli svincolati, chiudendo ad ogni possibile nuovo arrivo.

Undici acquisti – «La finestra di mercato si è chiusa e siamo riusciti a portare undici giocatori in squadra. Dopo ogni sessione si valuta cosa è entrato e cosa è uscito: nel complesso siamo contenti, perché abbiamo inserito calciatori affamati, desiderosi di venire qui a giocare per la Sampdoria. Era fondamentale dare nuova energia alla squadra, soprattutto dopo l’ultima stagione».

Obiettivi chiari – «Con questo gruppo pensiamo di poter ottenere di più. Lavoriamo ogni giorno con i giocatori e lo staff per sviluppare qualità e crescita. La prossima partita per noi è sempre la più importante: vogliamo andare a caccia della vittoria in ogni gara».

Rosa troppo ampia – «Se c’è un aspetto che avremmo potuto gestire meglio è la dimensione della rosa. È troppo grande e non siamo riusciti a cedere tutti i giocatori che avremmo voluto, per dare loro nuove opportunità. Avremmo preferito avere un gruppo più compatto e competitivo».

Nessun altro innesto – «Non prevediamo nuovi arrivi. C’era una posizione che avrei voluto rinforzare, ma non abbiamo trovato il profilo adatto. A volte il miglior acquisto è non fare alcun acquisto. Non prendiamo qualcuno solo per riempire un posto: vogliamo fare operazioni che abbiano senso per il club e per la squadra».

Strategia condivisa – «Abbiamo lavorato tutti insieme, usando video, dati, osservazioni dal vivo e la nostra rete di contatti. L’obiettivo era trovare un mix tra esperienza e giovani talenti. Credo che siamo riusciti a raggiungere un buon equilibrio. È stato un grande lavoro di squadra, all’interno e all’esterno del club».

Il settore giovanile – «Siamo felici di annunciare la nuova guida dell’Accademia, che per noi rappresenta il cuore del club. È lì che vediamo i ragazzi indossare la maglia più bella d’Italia. Vogliamo promuovere la crescita dei giovani e dare molto al vivaio, perché il calcio significa anche restituire».

Il ruolo dei tifosi – «Il numero di abbonamenti venduti e la passione dei nostri sostenitori sono fondamentali. La storia e l’atmosfera della Sampdoria ci aiutano ad attrarre calciatori che scelgono di venire qui proprio per questo. Vogliamo restituire qualcosa ai tifosi: lavoriamo ogni giorno per migliorare e ottenere risultati insieme a loro».

