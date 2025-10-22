Sampdoria, Foti: "Le due punte sono un'ipotesi, ma serve equilibrio"

"Con Fredberg c'è sintonia, questa proprietà utilizza gli algoritmi per il mercato ma come supporto e non come strumento principale per compiere le scelte". Lo ha detto Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria.

"Due punte in campo insieme? E' un'ipotesi", ha ammesso Salvatore Foti, neo allenatore della Sampdoria. "C'è tanto da fare ma sono fiducioso, l'importante è trovare gli equilibri. Il mercato di gennaio? Per il bene della Samp romperò le scatole alla società quando avremo le idee più chiare, ma ora focalizziamoci sul Frosinone", ha detto il tecnico in prima Angelo Gregucci.

Ecco un altro estratto della loro conferenza stampa.





