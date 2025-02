Sampdoria, follia a Bolzano: resta in nove e perde 2-1 con il Sudtirol

Un auto-sabotaggio quello della Sampdoria di mister Semplici, che a Bolzano perde 2-1 sul campo del Sud Tirol. Padroni di casa subito in vantaggio con Merkaj, pareggio immediato di Sibilli ma l'ingenuità di Ferrari lascia la Samp in dieci per tutto il secondo tempo.

Espulso anche Depaoli nella ripresa - doppia ammonizione, anche questa volta ingenua - e il mani di Yepes regalano un rigore al SudTirol che Casiraghi non sbaglia.

La Sampdoria perde subendo gol, la prossima sfida sarà in casa, ma con la capolista Sassuolo.

CRONACA

6' - alla prima occasione creata, passa in vantaggio il Sud Tirol: Molina si infila in area con una finta, corridoio per Merkaj che è solo e incrocia alle spalle di Cragno

12' - pareggio immediato della Samp con Sibilli: azione che si sviluppa da corner, tocca Oudin che costringe Adamonis alla parata, sulla ribattuta Sibilli la butta dentro: primo gol blucerchiato per lui

21' - multi occasione per la Samp: prima Davi mura due volte Niang sull'invitante cross di Beruatto, poi Depaoli non riesce a ribadire in rete un pallone rimasto vagante in area

29' - mischia furibonda nell'area blucerchiata: nessuno riesce a calciare, alla fine calcia Pyythia con il pallone che sfiora il palo

45' - SudTirol pericoloso: ripartenza con Merkaj che vince un contrasto, la palla arriva a Davi e Cragno deve rifugiarsi in angolo. Sofferenza Samp che dopo il pareggio aveva dato segnali positivi

45+2' - espulso Ferrari: già ammonito, il difensore ferma Odogwu in maniera irregolare e lascia la Samp in dieci per tutto il secondo tempo SECONDO TEMPO

Nessun cambio in casa Samp per Semplici, Beruatto si abbassa in difesa per colmare il buco lasciato da Ferrari

56' - Chance per Odogwu, ma il suo tiro di controbalzo è strozzato e Cragno controlla agevolmente ecco i cambi in casa Samp: dentro Bellemo e Altare per Oudin e Meulensteen al 64' Cragno controlla anche il tiro di Mekaj,: pericoloso l'attaccante sulla sponda di Odogwu, si gira in un fazzoletto e calcia, ma è troppo centrale il suo destro

75' - espulso anche Depaoli nella Sampdoria: secondo giallo per il difensore che si scontra con Molina - ammonito anche lui - durante la tensione scatenatisi in campo. Ingenuità totale del capitano doriano

Corre ai ripari Semplici: dentro Akinsanmiro e Abiuso per gli ultimi minuti Casiraghi a terra in area di rigore doriana, fischiato fallo in attacco ai danni di Bellemo: problemi alla caviglia per lui, costretto ad uscire. Dentro Ricci.

Calcio di rigore per il Sud Tirol: l'arbitro Monaldi rivede al Var l'episodio su corner, mani di Yepes e opportunità dal dischetto per il SudTirol: non sbaglia Casiraghi

90'+3' - occasione Samp: Cross pericoloso di Akinsanmiro, Adamonis incerto nella presa bassa, ma nessuno ribadisce in rete!

FORMAZIONI UFFICIALI

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini (dal 46' Kofler), Pietrangeli, Veseli; Molina (dal 78' Rover), Pyyhtia (dal 69' Martini), Praszelik (dall'86' Mallamo), Casiraghi, S. Davi (dal 68' Barreca); Merkaj, Odogwu. All. Castori.

SAMPDORIA (3-4-2-1) Cragno; Curto, Riccio, Ferrari; Depaoli, Yepes, Meulensteen (dal 63' Bellemo) (dall'84' Ricci), Beruatto; Sibilli (dal 75' Abiuso), Oudin (dal 63' Altare), Niang (dal 75' Akinsanmiro) All. Semplici

ammoniti: Giorgini (ST); Niang, Ferrari, Depaoli (S)

espulsi: Ferrari (doppia ammonizione), Depaoli (doppia ammonizione)

