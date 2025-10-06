Sampdoria, Flachi lancia Pafundi e Cherubini: "Quei due ragazzini là davanti hanno qualità importanti..."

"Con il Pescara la Sampdoria aveva il vestitino giusto per far rendere al meglio le caratteristiche dei propri giocatori, soprattutto quei due ragazzini là davanti che hanno qualità importanti... Ho visto davvero una bella reazione dopo lo svantaggio e questo è un altro titolo di merito". Lo ha detto Francesco Flachi, terzo cannoniere di sempre nella storia della Sampdoria dopo Mancini e Vialli, a Forever Samp in onda su Telenord.

