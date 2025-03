Sampdoria, Flachi: "Calma piatta". Dossena: "Nulla contro Semplici ma..."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"A me sembra che questi ragazzi, anche quelli della squadra uscita dal mercato di gennaio, non abbiano ben chiaro cosa sta succedendo alla Sampdoria e cosa li aspetta nelle prossime partite. Ho un po' di paura di fronte a questo atteggiamento per cui, comunque vada, è calma piatta", ha detto Francesco Flachi al Derby del Lunedì, in onda su Telenord. "Nulla contro Semplici - ha aggiunto Beppe Dossena - ma pur parlando ripetutamente con diversi membri dello staff nessuno di loro si è accorto che la Samp sulla fascia sinistra prendeva continuamente schiaffi dal Palermo? E il due contro uno sul calcio d'angolo? Certo, ci sono anche e soprattutto responsabilità dei calciatori, ma visto che oggi sono in tanti in panchina qualcuno doveva intervenire e richiamare l'attenzione. I dettagli, le sfumature in queste situazioni fanno la differenza".

"Serve più cattiveria per salvarsi, non basta la qualità tecnica superiore", ha sottolineato Salvatore Soviero. "La Sampdoria contro il Palermo ha fatto un'altra buona partita e il punto, visto come si era messa, deve dare morale. Però non possono continuare a restare in inferiorità numerica...", ha spiegato Stefano Eranio.

