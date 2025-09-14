Sampdoria, fiducia a Donati: sabato fondamentale la trasferta di Monza

Tre sconfitte in tre partite, sette reti subite e appena due realizzate, ultimo posto in classifica a quota zero. Peggiore di così la partenza in campionato della Sampdoria non poteva essere, tra l'altro con due incontri su tre disputati al "Ferraris". Ma dopo alcune ore di riflessione la dirigenza ha scelto di confermare la fiducia all'allenatore Massimo Donati, che guiderà la squadra sabato nella delicata trasferta di Monza (poi ci sarà quella di Bari).

Fortemente difeso da Nathan Walker e Jesper Fredberg, gli uomini dell'algoritmo, Donati avrà dunque almeno ancora una chance per invertire la tendenza. Di certo il tecnico ha le sue responsabilità, alcune scelte hanno lasciato perplessi (il valzer dei portieri avviato già alla terza di campionato, il lancio dell'acerbo Conti) ma la squadra è anche stata costruita in maniera poco lineare, senza rinforzare i due reparti più sofferenti della passata stagione (difesa e attacco) e ingaggiando una miriade di centrocampisti e mezzepunte.

Toccherà a Donati cercare gli equilibri e in tal senso di parla di un possibile impiego del modulo 4-3-1-2 o di un ritorno al 3-5-2.

