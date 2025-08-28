Sampdoria, Ferrari e Henderson in gruppo mentre Abildgaard chiede strada
di m.m.
Il club Tamburino di Pegli organizza la trasferta al "Druso" in pullman
Allenamento mattutino per la Sampdoria, che prosegue la preparazione a Bogliasco in vista delle trasferta di Bolzano dove domenica alle 19 affronterà il Südtirol allo stadio “Druso” nella 2.a giornata della Serie B. Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta incentrata su attivazione atletica, circuito tecnico e partitelle ad alta intensità. Regolarmente in gruppo Alex Ferrari e Liam Henderson.
Domani, venerdì, nuovo appuntamento mattutino al centro sportivo “Mugnaini”. Probabile avvicendamento a centrocampo tra Bellemo (che non ha convinto con il Modena) e il neo acquisto Abildgaard.
Intanto, il Sampdoria club Tamburino (347 1714849 - 349 8636919) organizza la trasferta a Bolzano in pullman.
