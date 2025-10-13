Sampdoria: Ferrari e Barak in gruppo. Tutto esaurito a Chiavari con l'Entella
di m. mich.
Ripresa degli allenamenti, dopo una domenica di riposo, per la Sampdoria in vista della sfida di venerdì sera a Chiavari con l'Entella (tutto esaurito al "Comunale", 1.700 i tifosi blucerchiati nel settore ospiti).
In attesa dei rientri dei tre nazionali – Cherubini, Hadžikadunic e Pafundi – il tecnico Donati ha sottoposto la squadra a potenziamento in palestra, attivazione ed esercitazioni tecniche sul campo superiore. Buone notizie con Barak, Coucke e Ferrari che hanno lavorato in gruppo con i compagni. Specifici di recupero per Altare (rientro previsto a gennaio) e Pedrola (almeno ancora un mese di stop).
Terapie per Benedetti, in permesso Ferri.
Martedì, nuova seduta mattutina.
Nella foto (tratta da X profilo ufficiale U.C. Sampdoria): Antonin Barak.
