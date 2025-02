Sampdoria, Federclubs: "Col Sassuolo ennesimo scempio arbitrale, la società si faccia sentire, meritiamo rispetto". Tifosi mobilitati per Bari

La Federazione dei Clubs Blucerchiati, dopo la partita Sampdoria-Sassuolo arbitrata da Pairetto, parla di "ennesimo scempio arbitrale" e chiede alla società blucerchiata di intervenire a tutela della squadra.

"Ancora increduli per l’arbitraggio di Bolzano, con il doppio giallo a Ferrari per un fallo in realtà a favore, ieri abbiamo assistito - si legge sui social del sodalizio di via Casata Centuriona - all’ennesimo scempio arbitrale, sotto gli occhi distratti del VAR. Auspichiamo che la società si faccia sentire nelle sedi opportune: meritiamo rispetto!".

BARI - Intanto, alcuni circoli aderenti alla Federclubs si mobilitano per la trasferta a Bari per la partita contro i biancorossi pugliesi, in programma domenica 2 marzo alle 17,15 al San Nicola. Il viaggio in pullman è stato organizzato da Levante blucerchiato (info 339-1460005), Praini (340-5298508) e Tamburino (347-1714849). Partenza da Genova alle 21 di sabato 1 marzo, tappe ai caselli di Bolzaneto, Pra', Pegli, Genova Ovest e Genova Est. Arrivo a Bari nella mattinata di domenica, pranzo nel segno del gemellaggio, quindi partita, cena a Bari Vecchia, partenza dal capoluogo pugliese alle 22,30 e arrivo a Genova nella mattinata di lunedì.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.