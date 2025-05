Sampdoria, Evani: "Squadra, ambiente e campo difficili a Castellamare ma pensiamo a noi stessi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sappiamo che la Juve Stabia può metterci in difficoltà: squadra, ambiente, campo in sintetico sono elementi con cui dovremo fare i conti a Castellamare e ne siamo consapevoli. Ma noi dobbiamo concentrarci soltanto su noi stessi, sulle nostre qualità e su quello che sappiamo fare, niente altro".

Parole che Alberico Evani, allenatore della Sampdoria, aveva pronunciato alla vigilia di Juve Stabia-Sampdoria (20 aprile) poi rinviata (21 aprile) a causa della scomparsa di Papa Francesco I e posticipata al 13 maggio.

Stamane la squadra ha sostenuto la seduta di rifinitura, poi nel pomeriggio il viaggio in charter verso la Campania e domani alle 20,30 la sfida fondamentale per raggiungere i play off salvezza.

Telenord seguirà l'incontro in diretta a partire dalle ore 20 con un'edizione speciale di Stadio Goal con Emanuela Guerra e Maurizio Michieli in conduzione, gli opinionisti Enrico Nicolini e Alessandro Grandoni (ex giocatori blucerchiati), il giornalista ed ex arbitro Sandro Scarrone, il telecronista Nicolò Corradi. In collegamento da Castellamare l'inviato Simone Galdi.

Appuntamento sul canale 11 del digitale terreste della Liguria e in streaming su telenord.it.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.