Sampdoria, Evani: "Con questo spirito si può vincere fuori casa"

Chicco Evani entra in sala stampa al Ferraris consapevole di una classifica sempre più complicata, a dispetto della prestazione sufficiente mostrata dalla Sampdoria contro la Cremonese. Il mister blucerchiato prova ad essere ottimista.

I lati positivi - "Abbiamo concesso solo un tiro in porta a una squadra forte. L'atteggiamento deve contraddistinguere da qui fino alla fine, senza guardare gli altri campi. Voglio vedere sempre questo spirito, lo avessimo avuto anche a Carrara sarebbe stato diverso. La partita l'abbiamo pensata e preparata in un certo modo, in ripartenza per sfruttare i loro tanti spazi. Abbiamo creato, ma non siamo riusciti a fare gol".

Infortuni - "Bellemo è entrato perché Benedetti non ne aveva più, è un giocatore di equilibrio, anche se non era nelle migliori condizioni. Depaoli ha preso una botta, a fine primo tempo, non riusciva più a correre, ma speriamo di recuperarlo per domenica".

Caso bomber - Per una Samp in crisi di reti, Evani fa una smorfia di consapevolezza, prima di rispondere a proposito del bomber smarrito: "Coda ha la sua caratteristica migliore nel fare gol, è l’unico che vede veramente la porta, ma quando la partita ce l’hai in mano e fai solo azioni offensive. Lui lavora un pochino meno degli altri, ma avremo bisogno di tutti da qui alla fine. Anche di lui".

Situazione di pericolo - "Non dobbiamo guardare la classifica. Voglio vedere questo tipo di atteggiamento fino all’ultima partita, ma sono convinto con questo spirito possiamo vincere anche noi fuori casa".

Recupero di Ferrari - "Alex mi ha sorpreso, con tutti i problemi che ha avuto, ma l’ho visto talmente bene che abbiamo pensato fosse il caso di farlo giocare".

