Sampdoria: esonerato Donati, al suo posto Foti

Dopo la pesante sconfitta subita nel derby contro l’Entella a Chiavari, la Sampdoria ha deciso di sollevare Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione è stata ufficializzata con una nota del club, che ha ringraziato l’ex tecnico per “la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza”, estendendo i ringraziamenti anche ai suoi collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli.

Il ko contro l’Entella ha rappresentato l’epilogo di un avvio di stagione complicato: in otto giornate, la Sampdoria ha collezionato una sola vittoria – contro il Pescara – due pareggi (Bari e Catanzaro) e ben cinque sconfitte. Un rendimento al di sotto delle aspettative, che ha spinto la società a cambiare guida tecnica.

Il club ha scelto di affidare la panchina a Salvatore Foti, ex attaccante blucerchiato, 37 anni, cresciuto come vice di José Mourinho alla Roma. Una figura giovane ma già abituata a lavorare in contesti complicati, che torna a Genova con il compito di rilanciare una stagione fin qui deludente. Il suo legame con l’ambiente doriano e l’esperienza maturata al fianco dello Special One sono stati elementi determinanti nella scelta della dirigenza.

Foti ha superato una concorrenza ampia e variegata: tra i nomi valutati figuravano profili di prestigio come Fabio Cannavaro, attuale ct dell’Uzbekistan, e allenatori esperti come Beppe Iachini, molto amato dalla tifoseria. Si era parlato anche di Daniele De Rossi, Alessandro Nesta, la coppia Evani-Lombardo (già protagonista della salvezza nello spareggio con la Salernitana), e il danese Lars Friis, insieme a tecnici già navigati in Serie B come Rolando Maran e Gabriele Cioffi.

