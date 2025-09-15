Sampdoria, ecco i club che organizzano la trasferta di sabato a Monza
di m.m.
La Federclubs ha comunicato i pullman per Monza-Sampdoria di sabato (ore 17,15):
Alassio 3664889521
Cajenna 3487834001 (solo whatsapp)
Certosa, Paveto, Pontedecimo e Sant’Olcese 3467525700 - 3491009173 - 3930931234
Fedelissimi 3394303433
Imperia 3356796990
Junior 3392567554
Lavagna 3482789400
Levante Angelo Palombo 3391460005
Rapallo 3493930216 - 3938838661
Recco 3355628571
Praini 3405298508
Tamburino 3471714849 - 3498636919
Valpetronio 3775701504
