Sampdoria

Sampdoria, ecco i club che organizzano la trasferta di sabato a Monza

di m.m.

15 sec
Sampdoria, ecco i club che organizzano la trasferta di sabato a Monza
Facileisolare.it

La Federclubs ha comunicato i pullman per Monza-Sampdoria di sabato (ore 17,15):

 

Alassio 3664889521

 

Cajenna 3487834001 (solo whatsapp)

 

Certosa, Paveto, Pontedecimo e Sant’Olcese 3467525700 - 3491009173 - 3930931234

 

Fedelissimi 3394303433

 

Imperia 3356796990

 

Junior 3392567554

 

Lavagna 3482789400

 

Levante Angelo Palombo 3391460005

 

Rapallo 3493930216 - 3938838661

 

Recco 3355628571

 

Praini 3405298508

 

Tamburino 3471714849 - 3498636919

 

Valpetronio 3775701504

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

sampdoria monza

Condividi: