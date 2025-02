Sampdoria, ecco Cragno: è il sesto portiere della stagione

Alla Sampdoria il problema del portiere ha raggiunto dimensioni surreali: Alessio Cragno, sesto estremo difensore della stagione, arriva in extremis dal Monza, per porre rimedio a una situazione allarmante, alla luce degli infortuni in pochi giorni di Simone Ghidotti, uscito anzitempo dalla partita di Mantova, e di Samuele Perisan fermatosi sabato scorso alla prima partita dopo essere stato preso dall'Empoli.



Sarabanda - Cragno, 30 anni, tutta la trafila nelle nazionali giovanili e una brillante ascesa nel Cagliari dove ha fatto il titolare per un quinquennio, è quindi passato al Sassuolo e infine al Monza neopromosso, dove però non è riuscito a vincere la concorrenza di Di Gregorio. Viene alla Sampdoria per rilanciarsi e per tamponare una situazione emergenziale. La mancata riconferma di Filip Stankovic, tra l'altro seriamente infortunatosi proprio questa settimana, vide arrivare Simone Ghidotti dal Como, nel quadro della cessione ai lombardi di Emil Audero. Accardi aveva preso anche il ventenne Paolo Vismara dall'Atalanta in prestito secco e proprio il giovane nerazzurro era subentrato a Ghidotti, fermato in avvio di stagione da un guaio muscolare.



Cambi - Nel frattempo in panchina Pirlo era stato sostituito da Sottil e proprio il tecnico ex Udinese, dopo alcune prestazioni incerte di Vismara, sollecitò e ottenne l'ingaggio dall'Udinese di Marco Silvestri. Quest'ultimo commise qualche errore di troppo e in porta si sarebbero alternati nuovamente Vismara e Ghidotti, mentre Nicola Ravaglia non veniva mai preso in considerazione fino alla messa fuori rosa di fine dicembre. L'esonero di Sottil fece crollare del tutto le quotazioni di Silvestri, passato all'Empoli in cambio di Samuele Perisan dopo il secondo infortunio di Ghidotti. Ma il numero uno arrivato dalla Toscana si infortunava contro il Cosenza e così si è resa necessaria un'altra mossa nel reparto portieri.

