Sampdoria e Genoa 2021, un anno di calcio e di svolte epocali

di Maria Grazia Barile

I fatti salienti: la proprietà americana per il Grifone e i nuovi presidenti Alberto Zangrillo sulla poltrona rossoblù e Marco Lanna su quella blucerchiata

Gennaio 2021, la Sampdoria chiude il girone d'andata a 26 punti battendo 2-0 il parma. Un bottino più che rassicurante in vista del ritorno ma Ranieri non si esalta, anzi tiene tutti sulla corda.

Il Genoa, affidato a Ballardini dopo l'iniziale gestione Maran, arriva al giro di boa con 18 punti, un risultato eccellente per il tecnico alla sua quarta avventura sulla panchina rossoblu. Lo zio Balla, come lo chiamano i tifosi, riesce a dare la svolta conquistando 11 punti in 6 giornate. Parola chiave continuità.

Il mercato di gennaio porta al Genoa Kevin Strotman, un rinforzo di lusso per la formazione di Ballardini. L'ex giallorosso dara' un contributo importante alla salvezza. Alla Sampdoria, dal Brescia, arriva Torregrossa. Segnerà il gol della vittoria con l'Udinese e nulla piu'. Una lunga serie di infortuni lo inserirà di diritto nella lista degli affari sbagliati.

A marzo arriva il derby di ritorno, Genoa e Sampdoria non si fanno male e pareggiano 1-1 come all'andata.

Aprile 2021, si comincia a discutere del futuro di Ranieri alla Sampdoria, a fine stagione le strade si divideranno. Ai primi di luglio sulla panchina blucerchiata arriva Roberto D'Aversa.

A Ballardini riuscira' l'operazione salvezza che gli varra' la riconferma per la stagione successiva. Il nuovo sodalizio sara' pero di breve durata e finirà con l'ennesimo esonero ai primi di novembre per affidare la panchina a Shevechenko, il profilo internazionale dal quale riparte la nuova proprieta.

Il 2021 è stato l'anno delle grandi svolte societarie, finisce l'era Preziosi che cede il Genoa alla holding statunitense 777. Era in sella dall' estate del 2003, 18 lunghi anni con risultati altalenati, dagli altari alla polvere anche per la tifoseria. Gli americani hanno un programma ambizioso e affidano la poltrona di presidente ad Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano e genoano doc.

Alla Sampdoria intanto succede di tutto, il 6 dicembre viene arrestato Massimo Ferrero che finisce a San Vittore per vicende extra calcio.

27 dicembre 2021: la Sampdoria ha un nuovo presidente, è Marco Lanna, blucerchiato di lungo corso ed eroe dello scudetto. Nel consiglio d amministrazione torna l'avvocato Romei, con Panconi e Bosco. L'obiettivo primario è la cessione del club, intanto Lanna si presenta chiamando a raccolta i tifosi: "Stateci vicino".

Il primo colpo di mercato di fine dicembre è rossoblù: dallo Young Boys arriva il difensore svizzero Silvan Hefti.